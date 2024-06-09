Генштаб: россияне 23 раза атаковали на Покровском направлении, украинские защитники держат оборону

На фронте сегодня произошло уже 62 боестолкновения, российские оккупанты продолжают атаковать на нескольких направлениях, активнее всего-на Покровском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 18: 30 9 июня, пишет УНН.

Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 62. сегодня агрессор продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, активнее всего – на Покровском. Украинские защитники крепко держат оборону - говорится в сообщении Генштаба.

По направлениям, по данным Генштаба, ситуация следующая:

На Купянском направлении оккупанты активизировались в районах Песчаного и Невского, увеличив количество попыток улучшить собственные позиции до девяти.

Также вражеские силы атаковали в районе Грековки на Лиманском направлении. Всего здесь с начала суток агрессор пытался атаковать шесть раз. Бомбардировал управляемыми авиабомбами в районах Серебрянского леса, Новосадового, Новоегоровки и Петропавловки.

На Краматорском направлении в течение дня имели место девять боестолкновений. Продолжаются бои в районе Калиновки.

Наибольшая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского. Авиация оккупантов била КАБами в течение дня по Скучному, Новоалександровке, Воздвиженке и Ивановке. Сейчас пять попыток российских агрессоров улучшить собственные позиции еще продолжаются.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта", - указали в Генштабе.