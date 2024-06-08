Самые интенсивные бои за последнюю неделю развернулись на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин

Самые интенсивные бои за последнюю неделю развернулись на Покровском и Кураховском направлениях, где происходит попытка прорыва врагом, что привело к значительным потерям среди оккупантов. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в субботу, передает Корреспондент УНН.

Детали

По словам Волошина, за последние сутки на линии фронта произошло 101 боевое столкновение, из которых 97 произошли в зоне ответственности ОСГВ "Хортица".

Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска

Наиболее интенсивные бои за последнюю неделю происходят на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка-Бердичи, путем проведения наступательных и штурмовых действий, своими наиболее подготовленными подразделениями - сказал Волошин.

Он отметил, что вчера на этом направлении было уничтожено более 260 оккупантов, 3 бронированных машины, 3 пушки, миномет, 6 вражеских автомобиля и одну единицу спецтехники.

"Оккупанты не уменьшают интенсивность штурмовых действий, эпицентром стал Покровск, потому что враг пытается проникнуть вглубь нашей территории. Подразделение "Магура" там сдерживает по меньшей мере 3 боевые бригады рф", - добавил Волошин.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 517 290 человек, 7843 танков и сотен единиц военной техники.