Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
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Самые интенсивные бои за последнюю неделю развернулись на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин
Выборы в ЕС: Италия, Словакия, Латвия и Мальта выбирают евродепутатов
Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин
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В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший
В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко
Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура
В Хмельницкой области ночью горело придорожное кафе
Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Самые интенсивные бои за последнюю неделю развернулись на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин
Наиболее интенсивные бои за последнюю неделю происходят на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты не уменьшают интенсивность штурмовых действий, эпицентром стал Покровск.
Выборы в ЕС: Италия, Словакия, Латвия и Мальта выбирают евродепутатов
Граждане Словакии, Италии, Латвии и Мальты голосуют за депутатов Европейского парламента 8 июня, в то время как Германия и большинство других государств ЕС проголосуют 9 июня.
Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин
Минувшей ночью под Волчанском в Харьковской области начались боевые действия, большая часть города находится под огневым контролем Украины, несмотря на продолжающиеся столкновения и российские авиаудары.
Масштабный пожар разгорелся в Харькове после возгорания пластиковых отходов, повреждены две СТО
Масштабный пожар в Харькове повредил 3 здания, в том числе 2 станции технического обслуживания, после возгорания пластиковых отходов, но был локализован аварийными службами.
россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина
В результате российского обстрела в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области погибла 60-летняя женщина.
В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший
Российские войска обстреляли Купянщина Харьковской области, повредив дома и автомобиль, один человек пострадал, а с 10 мая из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов эвакуировали 11 879 человек.
В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко
В Киевской области из-за сложной ситуации со светом уже развернули 145 пунктов несокрушимости. В случае необходимости оперативно начнут работать дополнительные.
Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура
Вражеский обстрел временно оккупированного Садового в Херсонской области произошел 7 июня, начато расследование.
В Хмельницкой области ночью горело придорожное кафе
Пожарные ликвидировали пожар в придорожном кафе площадью 80 кв. м в селе Мицевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, не допустив дальнейшего распространения.
Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска
На фронте с начала этих суток произошло уже 34 боестолкновения, при чем 10 уже произошло на Покровском направлении, на Харьковском продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска, напряженная ситуация - на Купянском направлении.