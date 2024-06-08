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Найінтенсивніші бої за останній тиждень розгорнулись на Покровському та Курахівському напрямках - Волошин

Найінтенсивніші бої за останній тиждень розгорнулись на Покровському та Курахівському напрямках - Волошин

Київ • УНН

 • 25780 перегляди

Найбільш інтенсивні бої за останній тиждень відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках. Окупанти не зменшують інтенсивність штурмових дій, епіцентром став Покровськ.

Найінтенсивніші бої за останній тиждень розгорнулись на Покровському та Курахівському напрямках, де відбувається спроба прориву ворогом, що призвело до значних втрат серед окупантів. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами Волошина, за останню добу на лінії фронту сталося 101 бойове зіткнення, з яких 97 відбулись у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". 

Генштаб: сьогодні вже 34 бої, десяток - на Покровському напрямку, на Куп'янському - напружено, ворог атакує біля Вовчанська08.06.24, 13:05 • 21132 перегляди

Найбільш інтенсивні бої за останній тиждень відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка-Бердичі, шляхом проведення наступальних і штурмових дій, своїми найбільш підготовленими підрозділами

- сказав Волошин.

Він зазначив, що вчора на цьому напрямку було знищено понад 260 окупантів, 3 броньованих машини, 3 гармати, міномет, 6 ворожих автомобілі та одну одиницю спецтехніки.

"Окупанти не зменшують інтенсивність штурмових дій, епіцентром став Покровськ, тому що ворог намагається проникнути вглиб нашої території. Підрозділ "Магура" там стримує щонайменше 3 бойові бригади рф", - додав Волошин.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 517 290 осіб, 7843 танків та сотень одиниць військової техніки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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