"Самая дешевая гарантия безопасности": Каллас подчеркнула, что в конце концов Украина должна стать частью НАТО

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что членство в НАТО является самой сильной и дешевой гарантией безопасности, подчеркнув, что путь Украины в Альянс необратим, и, в конце концов, Украина тоже должна стать частью НАТО. Об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

«Самой сильной гарантией безопасности и фактически из самых дешевых является членство в НАТО», - подчеркнула глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы согласились, что путь Украины в НАТО является... необратимым. Поэтому, мы согласились с этим. Поэтому, в конце концов, Украина тоже должна стать частью НАТО», - указала Каллас.

По ее словам, «если это не на первом этапе, то все страны, которые предоставили гарантии безопасности, должны ответить на вопрос о войсках на местах, о поставках боеприпасов, чтобы фактически гарантировать безопасность».

«У меня была дискуссия с одним американским представителем в Мюнхене, и он сказал, что, знаете, нам нужно сильное НАТО. Я ответила: если вы хотите сильное НАТО, то примите Украину, потому что самая сильная армия, которая есть в Европе, - это украинская армия», - сказала Каллас.

Дополнение

Стратегический курс на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО в феврале 2019 года был законодательно закреплен в Конституции Украины.

На саммите НАТО 2021 года в Брюсселе главы государств и правительств государств-членов НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита от 2008 года относительно перспектив членства Украины в Альянсе.

В декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году было указано, что Украина - на «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».