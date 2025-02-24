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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121083 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116987 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107736 перегляди

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"Найдешевша гарантія безпеки": Каллас підкреслила, що зрештою Україна повинна стати частиною НАТО

"Найдешевша гарантія безпеки": Каллас підкреслила, що зрештою Україна повинна стати частиною НАТО

Київ • УНН

 • 23683 перегляди

Голова дипломатії ЄС заявила, що членство в НАТО є найсильнішою та найдешевшою гарантією безпеки для України. Вона підкреслила незворотність шляху України до Альянсу та відзначила українську армію як найсильнішу в Європі.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що членство в НАТО є найсильнішою та найдешевшою гарантією безпеки, підкресливши, що шлях України до Альянсу є незворотнім, і, зрештою, Україна теж має стати частиною НАТО. Про це вона заявила під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Найсильнішою гарантією безпеки і фактично з найдешевших є членство в НАТО", - підкреслила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Ми погодилися, що шлях України до НАТО є... незворотнім. Тож, ми погодилися з цим. Тож, зрештою, Україна теж повинна стати частиною НАТО", - вказала Каллас.

За її словами, "якщо це не на першому етапі, то всі країни, які надали гарантії безпеки, повинні відповісти на запитання про війська на місцях, про постачання боєприпасів, щоб фактично гарантувати безпеку".

"У мене була дискусія з одним американським представником у Мюнхені, і він сказав, що, знаєте, нам потрібне сильне НАТО. Я відповіла: якщо ви хочете сильне НАТО, то прийміть Україну, тому що найсильніша армія, яка є в Європі, - це українська армія", - сказала Каллас.

Доповнення

Стратегічний курс на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО  у лютому 2019 року були законодавчо закріплені в Конституції України.

На саміті НАТО 2021 року в Брюсселі глави держав та урядів держав-членів НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року щодо перспектив членства України в Альянсі.

У декларації за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році було вказано, що Україна - на "незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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