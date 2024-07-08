С начала суток произошло 108 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска отбили 108 боевых столкновений на разных участках фронта, включая Харьков, Купянск, Лиман, Северский, Краматорск, Торецк, Покровск, Курахово, Временевск, Ореховский и Приднепровский, тогда как российские войска совершили 3 ракетных обстрела и атаковали детскую больницу в Киеве.
В течение суток террористы нанесли по территории Украины три ракетных удара с использованием 44 ракет. Цинично били и по гражданским медицинским учреждениям, в частности, по детской больнице в Киеве. На фронте произошло 108 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении российские террористы семь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого. Противник успеха не имел.
Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Бои шли вблизи Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отбили. Еще один бой продолжается в районе Петропавловки. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 11 атак, одна - продолжается.
На Северском направлении наши войска отбили пять атак противника вблизи Верхнекаменского. Оккупанты успеха не имели. Понесли потери и отошли.
На Краматорском направлении потерпели неудачу семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Белой Горы.
На Торецком направлении ситуация напряженная - оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали вблизи Дилиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка. Все атаки остановлены.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Новоселовки Первой. 10 боестолкновений на направлении еще продолжаются.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается семь боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка. Боевые действия продолжаются в трех локациях.
На Времовском направлении идут два боестолкновения возле Водяного и Константиновки.
Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешных атаки недалеко от населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка.
На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
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