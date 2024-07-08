С начала суток произошло 108 боевых столкновений - Генштаб

В течение суток террористы нанесли по территории Украины три ракетных удара с использованием 44 ракет. Цинично били и по гражданским медицинским учреждениям, в частности, по детской больнице в Киеве. На фронте произошло 108 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы семь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого. Противник успеха не имел.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Бои шли вблизи Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отбили. Еще один бой продолжается в районе Петропавловки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 11 атак, одна - продолжается.

На Северском направлении наши войска отбили пять атак противника вблизи Верхнекаменского. Оккупанты успеха не имели. Понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении потерпели неудачу семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Белой Горы.

На Торецком направлении ситуация напряженная - оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали вблизи Дилиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка. Все атаки остановлены.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Новоселовки Первой. 10 боестолкновений на направлении еще продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается семь боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка. Боевые действия продолжаются в трех локациях.

На Времовском направлении идут два боестолкновения возле Водяного и Константиновки.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешных атаки недалеко от населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Еще плюс 1200 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага