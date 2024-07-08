Еще плюс 1200 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 552 190 человек личного состава и 8171 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 552 190 человек, 8171 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 552 190 (+1200) человек,
- танков - 8171 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 15685 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 14966 (+29) ед,
- РСЗО - 1115 (+0) ед,
- средства ППО - 880 (+1) ед,
- самолетов - 361 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11893 (+31),
- крылатые ракеты - 2353 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20150 (+47) ед,
- специальная техника - 2503 (+8).
На фронте произошло 117 столкновений - Генштаб8 июля 2024, 01:51 • 22386 просмотров
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