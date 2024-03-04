С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий
Киев • УНН
Около двух тысяч детей остались сиротами из-за боевых действий в Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Власти пытаются устроить этих детей в семейные формы воспитания.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину почти две тысячи детей стали сиротами в результате боевых действий. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил председатель Национальной социальной сервисной службы Украины Василий Луцик, передает УНН.
Детали
По его словам, следует разграничить детей, которые стали сиротами во время войны, и детей, которые стали сиротами именно в результате военных действий.
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Это разные категории. У нас 13 338 детей остались без родительской опеки. Но из них только 1759 детей - это те, которые стали сиротами в результате военных действий. У нас есть новое основание, когда дети лишены родительской опеки - если родители находятся в плену (12 детей) или на оккупированной территории (685 детей). Мы присваиваем этот статус, но надеемся, что когда родители вернутся, те дети снова вернутся в семьи
Он пояснил, что сегодня над "значительной частью" детей берут опеку родственники. Как пояснил руководитель Национальной социальной сервисной службы Украины, в приоритете устроить этих детей именно в семейные формы воспитания.
"То есть патронатные семьи, приемные семьи, детские дома семейного типа. И, кроме того, очень большое количество этих детей устраиваем под опеку родственников. И в дальнейшем уже государство обеспечивает финансовую поддержку этой семье
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Справочно
Национальная социальная сервисная служба Украины - центральный орган исполнительной власти создан в августе 2020 года, который реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей.
Напомним
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей.
С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий
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