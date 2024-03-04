Від початку повномасштабного вторгнення рф майже 2 000 українських дітей осиротіли внаслідок бойових дій

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні майже дві тисячі дітей стали сиротами внаслідок бойових дій. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик, передає УНН.

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За його словами, слід розмежувати дітей, які стали сиротами під час війни, і дітей, які стали сиротами саме внаслідок воєнних дій.

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Це різні категорії. У нас 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки. Але з них лише 1759 дітей — це ті, які стали сиротами внаслідок воєнних дій. У нас є нова підстава, коли діти позбавлені батьківського піклування — якщо батьки перебувають в полоні (12 дітей) або на окупованій території (685 дітей). Ми присвоюємо цей статус, але сподіваємося, що коли батьки повернуться, ті діти знову повернуться у сім’ї