Від початку повномасштабного вторгнення рф майже 2 000 українських дітей осиротіли внаслідок бойових дій
Київ • УНН
Близько двох тисяч дітей залишилися сиротами через бойові дії в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії. Влада намагається влаштувати цих дітей у сімейні форми виховання.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні майже дві тисячі дітей стали сиротами внаслідок бойових дій. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик, передає УНН.
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За його словами, слід розмежувати дітей, які стали сиротами під час війни, і дітей, які стали сиротами саме внаслідок воєнних дій.
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Це різні категорії. У нас 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки. Але з них лише 1759 дітей — це ті, які стали сиротами внаслідок воєнних дій. У нас є нова підстава, коли діти позбавлені батьківського піклування — якщо батьки перебувають в полоні (12 дітей) або на окупованій території (685 дітей). Ми присвоюємо цей статус, але сподіваємося, що коли батьки повернуться, ті діти знову повернуться у сім’ї
Він пояснив, що сьогодні над "значною частиною" дітей беруть опіку родичі. Як пояснив керівник Національної соціальної сервісної служби України, у пріоритеті влаштувати цих дітей саме у сімейні форми виховання.
"Тобто патронатні сім’ї, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. І, крім того, дуже велику кількість цих дітей влаштовуємо під опіку родичів. І надалі вже держава забезпечує фінансову підтримку цій сім’ї
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Довідково
Національна соціальна сервісна служба України – центральний орган виконавчої влади створений у серпні 2020 року, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей.
Нагадаємо
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з початку російського вторгнення в Україну від мін і вибухових пристроїв загинуло понад 270 осіб, у тому числі 14 дітей.