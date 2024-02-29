З початку російського вторгнення від підриву на мінах та вибухонебезпечних предметах загинули понад 270 осіб, серед них 14 дітей - ДСНС
Київ • УНН
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з початку російського вторгнення в Україну від мін і вибухових пристроїв загинуло понад 270 осіб, у тому числі 14 дітей, і понад 600 отримали поранення.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від підриву на мінах та вибухонебезпечних предметах загинули понад 270 осіб, серед яких 14 дітей. Поранення отримали понад 600 осіб, повідомив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева, передає УНН.
На жаль, війна залишає свій слід, і ми маємо втрати серед цивільного населення внаслідок підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. За інформацією Міноборони, з початку війни від мін та інших вибухонебезпечних предметів загинули понад 270 осіб, серед яких, на жаль, 14 дітей. Поранено понад 600 осіб, з них - 74 дитини,
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Він наголосив, що ДСНС приділяється особлива увага щодо просвітницької роботи населення про ризики від вибухонебезпечних предметів.
З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України ми провели вже понад 33 тис. заходів, якими охопили майже 1,1 млн осіб. Пріоритетом залишається доведення до дітей правил безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів
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25 лютого у лісосмузі поблизу села Трифонівка на Херсонщині 34-річний чоловік підірвався на ворожій міні.