С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди которых 14 детей. Ранения получили более 600 человек, сообщил начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева, передает УНН.

К сожалению, война оставляет свой след, и мы имеем потери среди гражданского населения в результате подрыва на минах и других взрывоопасных предметах. По информации Минобороны, с начала войны от мин и других взрывоопасных предметов погибли более 270 человек, среди которых, к сожалению, 14 детей. Ранены более 600 человек, из них - 74 ребенка, - сказал Рева.

Детали

Он отметил, что ГСЧС уделяется особое внимание по просветительской работе населения о рисках от взрывоопасных предметов.

С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины мы провели уже более 33 тыс. мероприятий, которыми охватили почти 1,1 млн человек. Приоритетом остается доведение до детей правил безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов - добавил Рева.

Напомним

25 февраля в лесополосе вблизи села Трифоновка на Херсонщине 34-летний мужчина подорвался на вражеской мине.