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С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:11  •  9383 просмотра

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По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей, и более 600 получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди которых 14 детей. Ранения получили более 600 человек, сообщил начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева, передает УНН.

К сожалению, война оставляет свой след, и мы имеем потери среди гражданского населения в результате подрыва на минах и других взрывоопасных предметах. По информации Минобороны, с начала войны от мин и других взрывоопасных предметов погибли более 270 человек, среди которых, к сожалению, 14 детей. Ранены более 600 человек, из них - 74 ребенка,

- сказал Рева.

Детали

Он отметил, что ГСЧС уделяется особое внимание по просветительской работе населения о рисках от взрывоопасных предметов.

С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины мы провели уже более 33 тыс. мероприятий, которыми охватили почти 1,1 млн человек. Приоритетом остается доведение до детей правил безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов

- добавил Рева.

Напомним

25 февраля в лесополосе вблизи села Трифоновка на Херсонщине 34-летний мужчина подорвался на вражеской мине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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З початку російського вторгнення від підриву на мінах та вибухонебезпечних предметах загинули понад 270 осіб, серед них 14 дітей - ДСНС
Over 270 people have been killed by mines and explosive devices since the beginning of the Russian invasion, including 14 children - SES
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С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

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