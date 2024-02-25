На Херсонщині на ворожій міні підірвався місцевий житель
Київ • УНН
34-річний чоловік отримав вогнепальні осколкові поранення обличчя, шиї, повік та ніг, наступивши на вибуховий пристрій у лісосмузі поблизу села Трифонівка Херсонської області.
У лісосмузі поблизу села Трифонівка на Херсонщині 34-річний чоловік підірвався на ворожій міні. Про це повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.
У лісосмузі поблизу села Трифонівка 34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет,
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Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами. В нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг. Медики надають йому необхідну допомогу.
У ОВА закликали бути обережними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки. А якщо помітили підозрілий предмет – негайно відходьте на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію.
Нагадаємо
У Біляївці на Херсонщині через російську вибухівку постраждав чоловік. Він підірвався на міні у лісосмузі. У нього вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи.