На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель
Киев • УНН
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.
В лесополосе вблизи села Трифоновка на Херсонщине 34-летний мужчина подорвался на вражеской мине. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, пишет УНН.
В лесополосе вблизи села Трифоновка 34-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет,
Детали
Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. У него огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, год и ног. Медики оказывают ему необходимую помощь.
В ОВА призвали быть осторожными и не посещать места, где еще не работали взрывотехники. А если заметили подозрительный предмет - немедленно отходите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию.
Напомним
В Беляевке на Херсонщине из-за российской взрывчатки пострадал мужчина. Он подорвался на мине в лесополосе. У него взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы.
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.
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