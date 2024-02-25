На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

В лесополосе вблизи села Трифоновка на Херсонщине 34-летний мужчина подорвался на вражеской мине. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, пишет УНН.

В лесополосе вблизи села Трифоновка 34-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет, - говорится в сообщении.

Детали

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. У него огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, год и ног. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В ОВА призвали быть осторожными и не посещать места, где еще не работали взрывотехники. А если заметили подозрительный предмет - немедленно отходите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию.

Напомним

В Беляевке на Херсонщине из-за российской взрывчатки пострадал мужчина. Он подорвался на мине в лесополосе. У него взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы.