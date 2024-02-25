На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  68073 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  100151 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  196537 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  226096 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  215770 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  224392 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  248239 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  232789 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252094 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269226 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 14:39  •  1721 просмотра

Read in English

34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.

В лесополосе вблизи села Трифоновка на Херсонщине 34-летний мужчина подорвался на вражеской мине. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, пишет УНН.

В лесополосе вблизи села Трифоновка 34-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет,

- говорится в сообщении.

Детали

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. У него огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, год и ног. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В ОВА призвали быть осторожными и не посещать места, где еще не работали взрывотехники. А если заметили подозрительный предмет - немедленно отходите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию.

Напомним

В Беляевке на Херсонщине из-за российской взрывчатки пострадал мужчина. Он подорвался на мине в лесополосе. У него взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
khersonХерсон
На Херсонщині на ворожій міні підірвався місцевий житель
A local resident explodes on an enemy mine in Kherson region
Новости по теме

На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.

Война •   •  1721 просмотра
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.

Война •   •  3211 просмотра
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

Общество •   •  6661 просмотра
Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.

Война •   •  7257 просмотра
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

Руководитель разведки Министерства обороны Украины заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер по естественным причинам от тромба, вопреки заявлениям о его отравлении.

Политика •   •  7115 просмотра
"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

Война •   •  8331 просмотра
"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.

Экономика •   •  8055 просмотра
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.

Война •   •  9482 просмотра
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне

По словам руководителя военной разведки Украины, стратегической целью россии остается уничтожение украинской государственности.

Война •   •  10303 просмотра
Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне

Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков

По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, строительство участка Мостиска-Скнилов европейской колеи из Польши во Львов начнется уже в этом году.

Экономика •   •  8801 просмотра
Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков