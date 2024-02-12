На Херсонщині другий чоловік за день підірвався на ворожій міні
Київ • УНН
62-річний чоловік підірвався на міні, залишеній росіянами у лісі поблизу Біляївки Херсонської області. Він у стані середньої тяжкості.
У Біляївці на Херсонщині через російську вибухівку постраждав ще один чоловік. Він підірвався на міні у лісосмузі. У нього вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херcонську ОДА (ОВА).
Протягом дня у Біляївці через російську вибухівку постраждали двоє місцевих жителів. До лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі
Зазначається, що у потерпілого – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Доповнення
Перед цим Херсонська ОДА повідомляла, що у селі Біляївка на російській міні підірвався 58-річний чоловік, який збирав дрова у лісосмузі.
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