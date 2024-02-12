Чоловік втратив частину ноги через підрив на російській міні на Херсонщині
Київ • УНН
58-річний чоловік, який збирав дрова в лісосмузі у селі Біляївка Херсонської області, втратив частину ноги, наступивши на міну, залишену російською армією.
У Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні, збираючи дрова у лісосмузі. Постраждалий через вибух втратив частину ноги, повідомили у Херсонській ОВА у понеділок, пише УНН.
У селі Біляївка на російській міні підірвався чоловік. 58-річний потерпілий збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловіків отримав вибухову травму та втратив частину ноги
Як вказано, постраждалого доставили до лікарні. Йому надається необхідна медична допомога, зазначили в ОВА.
В ОВА нагадали, що більшість правобережжя Херсонщини – потенційно заміновано. Безпечно пересуватися й відвідувати лише ті території, де працювали сапери.
На Херсонщині у полі чоловік підірвався на російській міні11.01.24, 12:35 • 24942 перегляди