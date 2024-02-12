Мужчина потерял часть ноги из-за подрыва на российской мине в Херсонской области

В Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине, собирая дрова в лесополосе. Пострадавший из-за взрыва потерял часть ноги, сообщили в Херсонской ОDА в понедельник, пишет УНН.

В селе Беляевка на российской мине подорвался мужчина. 58-летний пострадавший собирал дрова в лесополосе. Там он наткнулся на взрывчатку, оставленную российской армией. В результате детонации мужчина получил взрывную травму и потерял часть ноги - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ОВА.

В ОВА напомнили, что большинство правобережья Херсонскрй области - потенциально заминировано. Безопасно передвигаться и посещать только те территории, где работали саперы.

На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле