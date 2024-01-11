На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле
Киев • УНН
Мужчина в Херсонской области получил травмы головы, подорвавшись на российской мине во время сельскохозяйственных работ.
На Херсонщине мужчина, подорвался на российской мине во время обработки полей. об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
38-летний мужчина наткнулся на российскую мину во время обработки поля, что между населенными пунктами Великая Александровка и Новодмитровка
Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил травму головы. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики проводят обследование и оказывают ему помощь.
В ОВА в очередной раз предупредили украинцев, что работать на землях, которые еще не обследовали саперы, - крайне опасно.
Машина разминирования Armtrac 400 подорвалась на мощной мине в Харьковской области21 декабрь 2023, 13:57 • 26852 просмотра
Дополнение
Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения на Херсонщине в течение суток. Оккупанты совершили 108 обстрелов, выпустив 482 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.
Напомним,
С начала полномасштабного вторжения рф 887 человек пострадало в результате подрывов на взрывоопасных предметах.
На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле
Мужчина в Херсонской области получил травмы головы, подорвавшись на российской мине во время сельскохозяйственных работ.
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