На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
  •  9907 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
  •  27760 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
  •  63795 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
  •  76648 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера
  •  107128 просмотра

Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
  •  113899 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
  •  110708 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  156444 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  191855 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  161816 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  195046 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  157820 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
10 января  •  172562 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  142782 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
10 января  •  129727 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-khersonshchine-v-pole-muzhchina-podorvalsya-na-rossiiskoi-mine-v-pole

На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 10:35  •  12364 просмотра

Read in English

Мужчина в Херсонской области получил травмы головы, подорвавшись на российской мине во время сельскохозяйственных работ.

На Херсонщине мужчина, подорвался на российской мине во время обработки полей. об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН. 

Детали 

38-летний мужчина наткнулся на российскую мину во время обработки поля, что между населенными пунктами Великая Александровка и Новодмитровка 

- говорится в заметке.

Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил травму головы. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

В ОВА в очередной раз предупредили украинцев, что работать на землях, которые еще не обследовали саперы, - крайне опасно.

Машина разминирования Armtrac 400 подорвалась на мощной мине в Харьковской области21 декабрь 2023, 13:57 • 26852 просмотра

Дополнение 

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения на Херсонщине в течение суток. Оккупанты совершили 108 обстрелов, выпустив 482 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения рф 887 человек пострадало в результате подрывов на взрывоопасных предметах. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
На Херсонщині у полі чоловік підірвався на російській міні
A man exploded on a russian mine in a field in Kherson region
Новости по теме

На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле

Мужчина в Херсонской области получил травмы головы, подорвавшись на российской мине во время сельскохозяйственных работ.

Война •   •  12364 просмотра
На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле

Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье, враг не прекращает безуспешные штурмовые попытки - ОК "Юг"

Силы обороны на юге продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, выдержав 11 неудачных штурмов противника за сутки.

Война •   •  12627 просмотра
Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье, враг не прекращает безуспешные штурмовые попытки - ОК "Юг"

Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний бизнесмена Гринкевича

Имущество львовского бизнесмена Гринкевича было арестовано после того, как его задержали за попытку подкупа следователя ГБР, а его компании обвинили в поставках некачественной продукции министерству обороны Украины.

Криминал и ЧП •   •  9397 просмотра
Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний бизнесмена Гринкевича

В Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

ЮАР просит суд принять срочные меры "для защиты от дальнейшего, серьезного и непоправимого ущерба правам палестинского народа".

Новости Мира •   •  9010 просмотра
В Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

российское ПВО бывает довольно мощным, но украинские воины успешно наносят удары по объектам противника - Игнат

Украинские войска успешно наносят удары по российской ПВО в Крыму, надеясь, что баллистические ракеты бросят дальнейший вызов российским возможностям.

Война •   •  12872 просмотра
российское ПВО бывает довольно мощным, но украинские воины успешно наносят удары по объектам противника - Игнат

Было бы честно использовать замороженные активы рф для восстановления Украины - президент Эстонии Карис

Эстония призывает использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и поддерживает украинскую формулу мира.

Политика •   •  10255 просмотра
Было бы честно использовать замороженные активы рф для восстановления Украины - президент Эстонии Карис

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, говорит эксперт.

Экономика •   •  63795 просмотра
Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер разгласил информацию об обличителе коррупции

НАПК обвинило премьер-министра Шмыгаля в разглашении личности обличителя; дело передано в суд.

Политика •   •  18840 просмотра
НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер разгласил информацию об обличителе коррупции

Эстония против ограничений на удары по России западным оружием - президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против России, выступая за неограниченную поддержку. Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года.

Политика •   •  18661 просмотра
Эстония против ограничений на удары по России западным оружием - президент Эстонии

На следующей неделе на Давосе США хотят услышать от Зеленского четкий план ведения войны - Bloomberg

В швейцарском Давосе на следующей неделе советник президента США Джейк Салливан и Владимир Зеленский должны обсудить военную стратегию на ближайший год.

Война •   •  20298 просмотра
На следующей неделе на Давосе США хотят услышать от Зеленского четкий план ведения войны - Bloomberg