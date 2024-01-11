На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле

На Херсонщине мужчина, подорвался на российской мине во время обработки полей. об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

38-летний мужчина наткнулся на российскую мину во время обработки поля, что между населенными пунктами Великая Александровка и Новодмитровка - говорится в заметке.

Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил травму головы. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

В ОВА в очередной раз предупредили украинцев, что работать на землях, которые еще не обследовали саперы, - крайне опасно.

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Дополнение

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения на Херсонщине в течение суток. Оккупанты совершили 108 обстрелов, выпустив 482 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения рф 887 человек пострадало в результате подрывов на взрывоопасных предметах.