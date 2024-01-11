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На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено 3 людей

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено 3 людей

Київ • УНН

 • 31232 перегляди

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів 3 людей отримали поранення, а місцева адміністрація повідомила про 108 ворожих обстрілів.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення на Херсонщині упродовж доби. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За інформацією, за минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 482 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

написав Прокудін

російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

Окупанти вкрили вогнем село на Херсонщині: постраждало подружжя10.01.24, 19:24 • 31607 переглядiв

Лілія Подоляк

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