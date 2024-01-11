На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено 3 людей
Київ • УНН
У Херсонській області внаслідок російських обстрілів 3 людей отримали поранення, а місцева адміністрація повідомила про 108 ворожих обстрілів.
Через російську агресію 3 людини дістали поранення на Херсонщині упродовж доби. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, за минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 482 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.
Окупанти вкрили вогнем село на Херсонщині: постраждало подружжя10.01.24, 19:24 • 31607 переглядiв