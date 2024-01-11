В Херсонской области в результате российского обстрела ранены 3 человека
В Херсонской области в результате российских обстрелов 3 человека получили ранения, а местная администрация сообщила о 108 вражеских обстрелах.
россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетрвощину
Российские войска применили тяжелую артиллерию для обстрела Марганца в Днепропетровской области; о жертвах не сообщается.
Еще плюс 830 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 367 620 человек личного состава и 6050 танков.
В Воронежской области рф на административное здание упал БПЛА
Украинский беспилотник врезался в здание в российском Воронеже, повредив крышу, но никто не пострадал, сообщил губернатор области.
Ракетный удар по отелю в Харькове: чрезвычайники спасли двух человек
Спасатели спасли двоих и эвакуировали 19 человек после того, как ракеты попали в харьковский отель, ранив 11 человек, в том числе журналиста.
За прошедшие сутки произошло 73 боевые столкновения - Генштаб
Украинские войска отбили 73 вражеские атаки на разных направлениях, выдержали ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы, удерживая позиции и нанося врагу потери.
Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб
Украинские военные нанесли 7 авиационных ударов по местам сосредоточения противника и уничтожили ракету Х-59, а также нанесли удары по военным целям ракетными войсками.
Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины
Израиль продлил вид на жительство украинским гражданам до конца 2024 года, демонстрируя поддержку Украины.
В россии заявили о сбивании нескольких украинских БПЛА
Россия утверждает, что сбила три украинских беспилотника над Ростовом, Тулой и Калугой, утверждая, что это была попытка террористической атаки.
11 января: Всемирный день равенства на работе, Международный день "Спасибо"
Всемирный день равенства на работе отмечается во всем мире с целью содействия разнообразию и борьбы с дискриминацией на рабочем месте, направленной на обеспечение равенства по признакам пола, возраста, расы и инвалидности.