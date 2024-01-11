В Херсонской области в результате российского обстрела ранены 3 человека

11 января: Всемирный день равенства на работе, Международный день "Спасибо"

Всемирный день равенства на работе отмечается во всем мире с целью содействия разнообразию и борьбы с дискриминацией на рабочем месте, направленной на обеспечение равенства по признакам пола, возраста, расы и инвалидности.