Оккупанты покрыли огнем село на Херсонщине: пострадали супруги

Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф

Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине" или "федеральной пропаганде", но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.