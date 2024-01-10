Оккупанты покрыли огнем село на Херсонщине: пострадали супруги
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Красный Маяк в Херсонской области, ранив супругов и повредив дома.
Армия рф покрыла огнем село Красный Маяк в Херсонской области, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА, передает УНН.
По данным Херсонской ОГА, в результате обстрела повреждены по меньшей мере семь жилых домов.
"Пострадали супруги - мужчина 1959 года рождения и женщина 1967 года рождения. У них диагностировали ранения конечностей и взрывные травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им помощь", - сообщили в ОГА.
Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек10 январь 2024, 15:39 • 24404 просмотра
Оккупанты покрыли огнем село на Херсонщине: пострадали супруги
Российские войска обстреляли поселок Красный Маяк в Херсонской области, ранив супругов и повредив дома.
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