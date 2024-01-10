Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек
Киев • УНН
В результате российского обстрела Новодмитровки в Херсонской области ранен мирный житель, повреждены жилые дома и здания.
Российские военные атаковали жилые дома в Новодмитровке. Это Херсонская область. Из-за этой атаки травмирован по меньшей мере один человек. Последствия обстрелов показала пресс-служба Херсонской ОВА, передает УНН.
российская армия обстреляла жилые дома в Новодмитровке. В собственном доме пострадал 58-летний местный житель
Детали
Отмечается, что и травмированного жителя Новодмитровки врачи диагностировали контузию и черепно-мозговые травмы. Мужчину уже госпитализировали для оказания медицинской помощи.
В самом селе многочисленные разрушения именно жилых домов и госопдарчих сооружений. Судя по фото есть прилеты непосредственно в дома мирных жителей.
В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников10 январь 2024, 13:17 • 15895 просмотров
Напомним
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.
Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек
В результате российского обстрела Новодмитровки в Херсонской области ранен мирный житель, повреждены жилые дома и здания.
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