Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек

Российские военные атаковали жилые дома в Новодмитровке. Это Херсонская область. Из-за этой атаки травмирован по меньшей мере один человек. Последствия обстрелов показала пресс-служба Херсонской ОВА, передает УНН.

российская армия обстреляла жилые дома в Новодмитровке. В собственном доме пострадал 58-летний местный житель - сообщили в Херсонской ОВА.

Детали

Отмечается, что и травмированного жителя Новодмитровки врачи диагностировали контузию и черепно-мозговые травмы. Мужчину уже госпитализировали для оказания медицинской помощи.

В самом селе многочисленные разрушения именно жилых домов и госопдарчих сооружений. Судя по фото есть прилеты непосредственно в дома мирных жителей.

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Напомним

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.