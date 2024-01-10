Херсонщина: росіяни обстріляли житлові будинки у Новодмитрівці, поранено людину

Російські військові атакували житлові будинки у Новодмитрівці. Це Херсонщина. Через цю атаку травмована щонайменше одна людини. Наслідки обстрілів показала пресслужба Херсонської ОВА, передає УНН.

російська армія обстріляла житлові будинки у Новодмитрівці. У власній оселі постраждав 58-річний місцевий житель – повідомили в Херсонській ОВА.

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Зазначається, що й травмованого мешканця Новодмитрівки лікарі діагностували контузію та черепно-мозкові травми. Чоловіка вже ушпиталили для надання медичної допомоги.

У самому селі численні руйнування саме житлових будинків та госопдарчих споруд. Судячи з фото є прильоти безпосередньо в оселі мирних мешканців.

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Нагадаємо

Херсонська область за минулу добу зазнала 73 ударів армії рф минулої доби. Двоє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.