Херсонщина: росіяни обстріляли житлові будинки у Новодмитрівці, поранено людину
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Новодмитрівки в Херсонській області поранено мирного мешканця, пошкоджено житлові будинки та будівлі.
Російські військові атакували житлові будинки у Новодмитрівці. Це Херсонщина. Через цю атаку травмована щонайменше одна людини. Наслідки обстрілів показала пресслужба Херсонської ОВА, передає УНН.
російська армія обстріляла житлові будинки у Новодмитрівці. У власній оселі постраждав 58-річний місцевий житель
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Зазначається, що й травмованого мешканця Новодмитрівки лікарі діагностували контузію та черепно-мозкові травми. Чоловіка вже ушпиталили для надання медичної допомоги.
У самому селі численні руйнування саме житлових будинків та госопдарчих споруд. Судячи з фото є прильоти безпосередньо в оселі мирних мешканців.
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Нагадаємо
Херсонська область за минулу добу зазнала 73 ударів армії рф минулої доби. Двоє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.