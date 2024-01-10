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Окупанти вкрили вогнем село на Херсонщині: постраждало подружжя

Окупанти вкрили вогнем село на Херсонщині: постраждало подружжя

Київ • УНН

 • 31607 перегляди

Російські війська обстріляли селище Червоний Маяк у Херсонській області, поранивши подружжя та пошкодивши будинки.

Армія рф вкрила вогнем село Червоний Маяк у Херсонській області, є постраждалі. Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА, передає УНН.

За даними Херсонської ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім житлових будинків.

"Постраждало подружжя – чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми. Потерпілих доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм допомогу", - повідомили в ОВА.

Херсонщина: росіяни обстріляли житлові будинки у Новодмитрівці, поранено людину10.01.24, 17:39 • 34137 переглядiв

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