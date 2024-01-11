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На Херсонщині у полі чоловік підірвався на російській міні

На Херсонщині у полі чоловік підірвався на російській міні

Київ • УНН

 • 24945 перегляди

Чоловік у Херсонській області отримав травми голови, підірвавшись на російській міні під час сільськогосподарських робіт.

На Херсонщині чоловік, підірвався на російський міні під час обробки полів. про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН. 

Деталі 

38-річний чоловік натрапив на російську міну під час обробки поля, що між населеними пунктами Велика Олександрівка та Новодмитрівка 

- йдеться в дописі.

Зазначається, що внаслідок вибуху чоловік отримав травму голови. Зараз потерпілий знаходиться у лікарні, медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

В ОВА вчергове попередили українців, що працювати на землях, які ще не обстежили сапери, – вкрай небезпечно.

Машина розмінування Armtrac 400 підірвалася на потужній міні на Харківщині21.12.23, 15:57 • 29019 переглядiв

Доповнення 

Через російську агресію 3 людини дістали поранення на Херсонщині упродовж доби. Окупанти здійснили 108 обстрілів, випустивши 482 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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