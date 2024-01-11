Від початку вторгнення майже 900 людей постраждало через вибухонебезпечні предмети: загинуло 14 дітей
Київ • УНН
887 людей отримали поранення та 14 дітей загинули від вибухових пристроїв в Україні; 755 тис. пристроїв було знешкоджено.
З початку повномасштабного вторгнення рф 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом, загинуло 14 дітей. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко, пише УНН.
610 людей дістали травм, 277 – загинули. Вороже залізо забрало життя 14 дітей. Найбільше потерпілих у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях,
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Він також зазначив, що саперні підрозділи органів системи МВС працюють безперервно, аби якомога швидше очистити українську землю. Вже знешкоджено майже 755 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але близько третини території України досі залишається забрудненою.
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Сапери на Харківщині вилучили та знешкодили протитранспортну міну, яка є частою причиною підриву сільськогосподарської техніки, легкових автомобілів та призводить до травмування цивільного населення.
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