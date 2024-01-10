У ДСНС показали кадри знищення протитранспортної міни на Харківщині

Сапери на Харківщині вилучили та знешкодили протитранспортну міну, яка є частою причиною підриву сільськогосподарської техніки, легкових автомобілів та призводить до травмування цивільного населення. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Зазначається, що протитранспортна міна, що часто є причиною підриву сільськогосподарської техніки, легкових автомобілів та призводить до травмування цивільного населення. Боєприпас вилучили та знешкодили сапери ДСНС на Харківщині.

За даними ДСНС, від початку широкомасштабної збройної агресії рф проти України на деокупованих територіях вже знищено понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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