В Ізюмському районі Харківщини на вибухівці підірвався тракторист
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області на вибуховому пристрої підірвався трактор, водій загинув. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Близько 17:00 неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ, сталася пожежа. 52-річний водій трактора загинув на місці», - написав Синєгубов у Telegram.
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Також Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював Вовчанськ, Красне Перше, Синьківку, Петропавлівку, Кислівку, Піщане та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Додамо
16 жовтня в Ізюмі у Харківській області на вибухівці підірвався 72-річний чоловік.