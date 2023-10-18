В Изюмском районе Харьковщины на взрывчатке подорвался тракторист

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«Около 17:00 неподалеку от села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ, произошел пожар. 52-летний водитель трактора погиб на месте», - написал Синегубов в Telegram.

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Также Синегубов сообщил, что в течение минувших суток под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В частности, из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал Волчанск, Красное Первое, Синьковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Добавим

16 октября в Изюме в Харьковской области на взрывчатке подорвался 72-летний мужчина.