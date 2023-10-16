В Ізюмі на Харківщині на вибухівці підірвався чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Ізюмі у Харківській області на вибухівці підірвався 72-річний чоловік, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Сьогодні в місті Ізюм на невідомому вибуховому пристрої підірвався 72-річний чоловік. Із пораненнями його доставили до лікувального закладу. Медики надають постраждалому допомогу", - ідеться у повідомленні Синєгубова у Telegram.
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Голова ОВА вкотре закликав жителів Харківщини бути обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкатися його. Відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за номерами 101 або 102.
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