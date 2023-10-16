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Підліток наступив на міну-"пелюстку" на Харківщині

Київ • УНН

 • 402818 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Харківській області неповнолітній травмувався, наступивши на міну, за добу в регіоні обстріли російських військ фіксували у чотирьох районах, є поранена людина. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Підліток наступив на міну-"пелюстку" на Харківщині

Деталі

Як повідомив Синєгубов, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:

  • У селищі Борова Ізюмського району о 06:30 ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, яка отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані. Близько 22:45 селище Борова знову перебувало під ворожим обстрілом.
  • У cелі Глушківка Куп'янського району обстрілами окупантів пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди.
  • Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки.
  • Через удар керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.
  • У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.

У селі Кам'янка Ізюмського району, з його слів, 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

"На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб йти в наступ. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Синьківки та Іванівки", - зазначив голова ОВА у Telegram.

Доповнення

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський повідомляв, що ворог відновився і розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки і на Куп'янському напрямку.

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