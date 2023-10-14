Сирський: ворог відновився і розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки і на Куп'янському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські окупанти після завданих їм втрат за два місяці відновилися та розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, заяву якого у суботу оприлюднив Military Media Center, передає УНН.
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«Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої», - розповів Сирський.
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Командувач зазначив, що головна мета ворога - розгром угруповання українських військ, оточення Куп'янська і вихід на рубіж річки Оскіл.
«Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях. Утім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів», - зазначив Сирський.
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Сирський повідомив, що з метою вивчення обстановки та ухвалення оперативних рішень він працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ «Лиман».
Він там зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку.
«На місці були ухвалені рішення щодо подальших дій та розв'язано низку проблемних питань. Звичайно, зустрівся з нашими військовослужбовцями, які безпосередньо виконують бойові завдання. Подякував їм за мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання свого військового обов'язку», - розповів Сирський.
Окрім того, він вручив воїнам відзнаки, цінні подарунки та грошові премії, особисто поспілкувався з кожним.