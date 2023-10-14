Сырский: враг восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты после нанесенных им потерь за два месяца восстановились и начали активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, заявление которого в субботу обнародовал Military Media Center, передает УНН.
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«Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Противник, после нанесенных ему потерь, за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои», - рассказал Сырский.
Детали
Командующий отметил, что главная цель врага - разгром группировки украинских войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.
«Ежедневно противник осуществляет десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям. Впрочем, наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не достиг существенных успехов», - отметил Сырский.
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Сырский сообщил, что с целью изучения обстановки и принятия оперативных решений он работал в воинских частях, которые ведут оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск «Лиман».
Он там встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке.
«На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов. Конечно, встретился с нашими военнослужащими, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Поблагодарил их за мужество, стойкость, героизм, образцовое выполнение своего воинского долга», - рассказал Сырский.
Кроме того, он вручил воинам награды, ценные подарки и денежные премии, лично пообщался с каждым.