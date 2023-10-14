Сырский: враг восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты после нанесенных им потерь за два месяца восстановились и начали активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, заявление которого в субботу обнародовал Military Media Center, передает УНН.