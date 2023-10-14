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росіяни збільшили інтенсивність наступальних дій на Лимано-Куп'янському напрямку - речник

росіяни збільшили інтенсивність наступальних дій на Лимано-Куп'янському напрямку - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські окупанти збільшили інтенсивність своїх наступальних дій на Лимано-Куп'янському напрямку. Сили оборони минулої доби ліквідували там 206 окупантів. Про це в ефірі телемарафону у суботу заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає УНН.

Цитата

«Ми маємо наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку, противник там інтенсифікував свої наступальні дії, зокрема, використовує підрозділи з 6-ї, 20-ї та 1-ї танкової армії для прориву нашої оборони на цьому напрямку, зокрема використовує танки, артилерію, як ствольну, так і реактивну. Також застосовує свою армійську та тактичну авіацію, міномети та інші види озброєння», - розповів Євлаш.

Деталі

Він повідомив, що за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку противник 611 разів обстріляв позиції ЗСУ, 13 разів використовував авіацію, 25 разів намагався штурмувати українські позиції на цьому напрямку.

«Зокрема поблизу Синьківки, Іванівки, Макіївки, Діброви, Першотравневого. Проте безуспішно, всі атаки були відбиті. Противник поніс втрати та не мав успіху», - сказав Євлаш.

За його словами, ще 206 окупантів було ліквідовано на Лимано-Куп'янському напрямку, як і ще 15 зразків озброєння та техніки, серед якої 2 танки Т-72, 5 БМП, 2 гармати Д-20 152-міліметрового калібру, міномет та склади з боєприпасами.

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«На Бахмутському напрямку ми продовжуємо наступальні дії, зокрема на південному фланзі продовжуємо звільняти наші території від окупантів. Ворог зараз там перебуває в глухій обороні, проте продовжує завдавати й артилерійські обстріли в тому числі – 543 було завдано по позиціях ЗСУ. 7 бойових зіткнень відбулося, у результаті чого 109 окупантів було ліквідовано», - розповів Євлаш.

Окрім цього, за його словами було знищено 1 танк, 2 установки "Гіацинт-Б", 3 гармати Д-30, 5 автомобілей, 1 ЗРК та командно-спостережний пункт і 3 склади з боєприпасами.

Доповнення

11 жовтня Євлаш повідомляв, що після затишшя окупанти почали нарощувати атаки на Лимано-Куп'янському напрямку.

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