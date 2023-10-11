росіяни відновлюють наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку - Євлаш

Цитата

“Протягом певного часу ми спостерігали таке собі затишшя та зараз приблизно десь тиждень, як вони почали відновлювати свої наступальні дії. Вперше це були такі короткі поодинокі випадки коли здебільшого штурмували штурмові загони „Шторм-Z“, просто „Шторм“. Зараз уже ми бачимо таке серйозне вкраплення. От нещодавно було зафіксовано 23 авіаудари. За минулу добу ще 20 авіаударів”, — зазначив Ілля Євлаш.

Деталі

Ворог зосереджує свою увагу поблизу населених пунктів Синьківка та Іванівка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Макіївки. Нещодавно було зафіксовано 23 авіаудари та минулу добу ще 20. Окупанти продовжують нарощувати інтенсивність саме на Лимано-Куп’янському напрямку.

“Основною метою (росіян- ред.) залишається взяття саме Куп’янська, оскільки там є залізна дорога і це досить таки важливий логістичний хаб на цьому напрямку. Наступна мета це пробиття сухопутного коридору та роз’єднання нашої компоненти до річки Оскіл”, — зазначив Євлаш.

Також речник зауважив, що коли на Луганщині і Донеччині йшли рясні опади, то авіаударів не було взагалі, а кількість артилерійських ударів зменшилася майже вдвічі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За минулу добу ЗСУ знищили понад 130 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку