За минулу добу ЗСУ знищили понад 130 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку

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«608 обстрілів ворог здійснив на Лимано-Куп’янському напрямку. Застосовував танки, гранатомети, міномети активно застосовує. Також використовує реактивну та ствольну артилерію на додачу зі стрілецькою зброєю. Нам вдалося ліквідувати 139 ворогів і ще знищити 13 зразків озброєння та військової техніки», - відзвітував Ілля Євлаш.

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За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку, за словами речника, противник 20 разів використав свої винищувачі СУ-35 та СУ-25. Вони бояться залітати в зону ураження української ППО, тому переважно працюють зі своєї території, що позначається на точності та якості їх уражень.

ЗСУ вдалося ліквідувати 139 ворогів і знищити 13 зразків озброєння та військової техніки, серед яких - 2 танки Т-70 та Т-80, три одиниці бойових броньованих машин, дві БМП-2 та один БТР-80. Також чотири зразки різних гаубиць та мінометів, а саме Мста-Б і дві Д-20 та 120-ММ міномет. Окрім цього збройним силам вдалося пошкодити ворожий РЛС «Зоопарк», яка дуже є надокучливою та серйозною зброєю.

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