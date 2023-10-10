За минулу добу ЗСУ знищили понад 130 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку Збройні Сили України ліквідували 139 ворогів та знищили 13 зразків їх озброєння та військової техніки. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«608 обстрілів ворог здійснив на Лимано-Куп’янському напрямку. Застосовував танки, гранатомети, міномети активно застосовує. Також використовує реактивну та ствольну артилерію на додачу зі стрілецькою зброєю. Нам вдалося ліквідувати 139 ворогів і ще знищити 13 зразків озброєння та військової техніки», - відзвітував Ілля Євлаш.
Деталі
За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку, за словами речника, противник 20 разів використав свої винищувачі СУ-35 та СУ-25. Вони бояться залітати в зону ураження української ППО, тому переважно працюють зі своєї території, що позначається на точності та якості їх уражень.
ЗСУ вдалося ліквідувати 139 ворогів і знищити 13 зразків озброєння та військової техніки, серед яких - 2 танки Т-70 та Т-80, три одиниці бойових броньованих машин, дві БМП-2 та один БТР-80. Також чотири зразки різних гаубиць та мінометів, а саме Мста-Б і дві Д-20 та 120-ММ міномет. Окрім цього збройним силам вдалося пошкодити ворожий РЛС «Зоопарк», яка дуже є надокучливою та серйозною зброєю.
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