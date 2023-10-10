За минувшие сутки ВСУ уничтожили более 130 оккупантов на Лимано-Купянском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении Вооруженные Силы Украины ликвидировали 139 врагов и уничтожили 13 образцов их вооружения и военной техники. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.
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«608 обстрелов враг совершил на Лимано-Купянском направлении. Применял танки, гранатометы, минометы активно применяет. Также использует реактивную и ствольную артиллерию в придачу со стрелковым оружием. Нам удалось ликвидировать 139 врагов и еще уничтожить 13 образцов вооружения и военной техники», - отчитался Илья Евлаш.
Детали
За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении, по словам представителя, противник 20 раз использовал свои истребители СУ-35 и СУ-25. Они боятся залетать в зону поражения украинской ПВО, поэтому преимущественно работают со своей территории, что сказывается на точности и качестве их поражений.
ВСУ удалось ликвидировать 139 врагов и уничтожить 13 образцов вооружения и военной техники, среди которых - 2 танка Т-70 и Т-80, три единицы боевых бронированных машин, две БМП-2 и один БТР-80. Также четыре образца различных гаубиц и минометов, а именно Мста-Б и две Д-20 и 120-ММ миномет. Кроме этого вооруженным силам удалось повредить вражеский РЛС "Зоопарк", которая очень является надоедливым и серьезным оружием.
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