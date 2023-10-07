На Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 116 окупантів - Євлаш

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«163 обстріли за минулу добу було зафіксовано на цьому напрямку. Вісім разів противник застосовував авіацію, як тактичну, так і армійську, зокрема, це штурмовики СУ-35, зараз противник почав частіше їх використовувати. Також грачі СУ-25 та гелікоптери К-52. На цьому напрямку було ліквідовано 116 окупантів та 18 зразків озброєння та військової техніки, серед яких 6 танків Т-72»,- зазначив Ілля Євлаш.

«Крім цього знищили 2 БПЛА різних типів це один був орлан, а один типу квадрокоптер Mavic. Та знищили 7 автомобілів різних типів. Це як грузові, вантажні так і автомобілі якими перевозився особовий склад», - додав він.

Деталі

Наразі окупанти активно відновлюють бойові дії на Лимано-Куп’янському напрямку. Таким чином за минулу добу там було зафіксовано 4 бойові зіткнення. Противник зосереджується біля Макіївки та інтенсивно застосовує свої артилерійські системи.

В той же час українські протитанкові розрахунки вміло відбивають атаки противника, наносять удари по скупченнях особового складу, ліквідують їх штурмові групи, знищують техніку та склади з боєприпасами.

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