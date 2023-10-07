На Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 116 оккупантов - Евлаш.
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Сейчас противник акцентирует свое внимание на Лимано-Купянском направлении. Там вооруженными силами было ликвидировано 116 оккупантов и 18 образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.
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«163 обстрела за минувшие сутки были зафиксированы на этом направлении. Восемь раз противник применял авиацию, как тактическую, так и армейскую, в частности, это штурмовики СУ-35, сейчас противник начал чаще их использовать. Также Грачи СУ-25 и вертолеты К-52. На этом направлении было ликвидировано 116 оккупантов и 18 образцов вооружения и военной техники, среди которых 6 танков Т-72»,- отметил Илья Евлаш.
«Кроме этого уничтожили 2 БПЛА различных типов, это был орлан, а один типа квадрокоптер Mavic. И уничтожили 7 автомобилей разных типов. Это как грузовые, так и автомобили которыми перевозился личный состав», - добавил он.
Детали
Сейчас оккупанты активно возобновляют боевые действия на Лимано-Купянском направлении. Таким образом за минувшие сутки там было зафиксировано 4 боевых столкновения. Противник сосредотачивается возле Макеевки и интенсивно применяет свои артиллерийские системы.
В то же время украинские противотанковые расчеты умело отражают атаки противника, наносят удары по скоплениям личного состава, ликвидируют их штурмовые группы, уничтожают технику и склады с боеприпасами.
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