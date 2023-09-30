росіяни на Лимано-Куп'янському напрямку відновили штурмові дії - Євлаш

Цитата

«На Лимано-Куп'янському напрямку противник вже відновив свої штурмові дії, зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону, але безуспішно для ворога. Він отримав там добряче втрат та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій», - розповів Євлаш.

За його словами, росіяни продовжують інтенсивно застосовувати свою авіацію – 16 авіаударів завдали окупанти по позиціях українських військових на Лимано-Куп'янському напрямку. Також продовжує інтенсивні обстріли по позиціях ЗСУ.

Євлаш зазначив, що росіяни 564 рази обстріляли українських військових з різного озброєння. Відбулося 3 удари дронами FPV по позиціях Сил оборони.

«Проте й ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату «Мста-Б» та одну Д-30 та 3 автівки…Нам вдалося знищити 2 БПЛА типу «Зала» та «Орлан» та ще знищено низку дронів-камікадзе типу FPV», - розповів Євлаш.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що після певного затишшя російські окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку.