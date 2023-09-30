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россияне на Лимано-Купянском направлении возобновили штурмовые действия - Евлаш

Киев • УНН

 • 136249 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении. За минувшие сутки уже дважды пытались пробить украинскую оборону, но безуспешно. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На Лимано-Купянском направлении противник уже возобновил свои штурмовые действия, в частности, за минувшие сутки уже дважды пытался пробить нашу оборону, но безуспешно для врага. Он получил там много потерь и отошел, отказался от своих наступательных действий», - рассказал Евлаш.

По его словам, россияне продолжают интенсивно применять свою авиацию – 16 авиаударов нанесли оккупанты по позициям украинских военных на Лимано-Купянском направлении. Также продолжает интенсивные обстрелы по позициям ВСУ.

Евлаш отметил, что россияне 564 раза обстреляли украинских военных из различного вооружения. Произошло 3 удара дронами FPV по позициям Сил обороны.

«Однако и мы наносили удары по их складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. В частности, уничтожили одну пушку «Мста-Б» и одну Д-30 и 3 машины…Нам удалось уничтожить 2 БПЛА типа «Зала» и «Орлан» и еще уничтожен ряд дронов-камикадзе типа FPV», - рассказал Евлаш.

Дополнение

Ранее сообщалось, что после некоторого затишья российские оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении.

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