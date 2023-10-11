россияне возобновляют наступательные действия на Лимано-Купянском направлении - Евлаш
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. После затишья оккупанты начали наращивать атаки на Лимано-Купянском направлении. За минувшие сутки было зафиксировано 20 авиаударов. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.
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“В течение некоторого времени мы наблюдали такое затишье и сейчас примерно где-то неделю, как они начали возобновлять свои наступательные действия. Впервые это были такие короткие единичные случаи когда в основном штурмовали штурмовые отряды „Шторм-Z“, просто „Шторм“. Сейчас уже мы видим такое серьезное вкрапление. От недавно было зафиксировано 23 авиаудара. За минувшие сутки еще 20 авиаударов”, — отметил Илья Евлаш.
Детали
Враг сосредотачивает свое внимание вблизи населенных пунктов Синьковка и Ивановка, которые находятся на Харьковщине и также вблизи Макеевки. Недавно было зафиксировано 23 авиаудара и минувшие сутки еще 20. Оккупанты продолжают наращивать интенсивность именно на Лимано-Купянском направлении.
"Основной целью (россиян - ред.) остается взятие именно Купянска, поскольку там есть железная дорога и это довольно таки важный логистический хаб на этом направлении. Следующая цель это пробитие сухопутного коридора и разъединение нашей компоненты до реки Оскол", - отметил Евлаш.
Также представитель отметил, что когда на Луганщине и Донетчине шли обильные осадки, то авиаударов не было вообще, а количество артиллерийских ударов уменьшилось почти вдвое.
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