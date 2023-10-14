росіяни проводять нічні штурми на Бахмутському напрямку, але їх нищать - Сирський

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"На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми. Наша розвідка і артилерія працюють злагоджено", - повідомив Сирський у Telegram.

Командувач оприлюднив відео аеророзвідників 30-ї ОМБр – нічні удари бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по наступаючому ворогу.

"Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси", - наголосив Сирський.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 286 890 осіб, 4940 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.