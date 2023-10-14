россияне проводят ночные штурмы на Бахмутском направлении, но их уничтожают - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские войска проводят ночные штурмы на Бахмутском направлении, но Силы обороны работают и уничтожают врага, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, пишет УНН.
Детали
"На Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы. Наша разведка и артиллерия работают слаженно", - сообщил Сырский в Telegram.
Командующий обнародовал видео аэроразведчиков 30-й ОМБр – ночные удары бригадных САУ и орудий соседних подразделений по наступающему врагу.
"Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы", - подчеркнул Сырский.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 286 890 человек, 4940 танков и сотен единиц другой военной техники.