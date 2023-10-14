россияне увеличили интенсивность наступательных действий на Лимано-Купянском направлении - спикер

ukru
Эксклюзив
06:36 • 41884 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 79213 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 124057 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 158004 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 126972 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121567 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 156498 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116436 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122921 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130612 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 56024 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 39563 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 105854 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 38364 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 94343 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 124067 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 158015 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 115937 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 122989 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 156506 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 16176 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144317 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151885 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156296 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154352 просмотра
Актуальное
россияне увеличили интенсивность наступательных действий на Лимано-Купянском направлении - спикер

россияне увеличили интенсивность наступательных действий на Лимано-Купянском направлении - спикер

Киев • УНН

 • 303297 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты увеличили интенсивность своих наступательных действий на Лимано-Купянском направлении. Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали там 206 оккупантов. Об этом в эфире телемарафона в субботу заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Цитата

«Мы имеем наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, противник там интенсифицировал свои наступательные действия, в частности, использует подразделения из 6-й, 20-й и 1-й танковой армии для прорыва нашей обороны на этом направлении, в частности использует танки, артиллерию, как ствольную, так и реактивную. Также применяет свою армейскую и тактическую авиацию, минометы и другие виды вооружения», - рассказал Евлаш.

Детали

Он сообщил, что за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении противник 611 раз обстрелял позиции ВСУ, 13 раз использовал авиацию, 25 раз пытался штурмовать украинские позиции на этом направлении.

«В частности вблизи Синьковки, Ивановки, Макеевки, Дибровы, Першотравневого. Однако безуспешно, все атаки были отбиты. Противник понес потери и не имел успеха», - сказал Евлаш.

По его словам, еще 206 оккупантов было ликвидировано на Лимано-Купянском направлении, как и еще 15 образцов вооружения и техники, среди которой 2 танка Т-72, 5 БМП, 2 пушки Д-20 152-миллиметрового калибра, миномет и склады с боеприпасами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне проводят ночные штурмы на Бахмутском направлении, но их уничтожают – Сырский

«На Бахмутском направлении мы продолжаем наступательные действия, в частности на южном фланге продолжаем освобождать наши территории от оккупантов. Враг сейчас там находится в глухой обороне, однако продолжает наносить и артиллерийские обстрелы в том числе – 543 было нанесено по позициям ВСУ. 7 боевых столкновений произошло, в результате чего 109 оккупантов были ликвидированы», - рассказал Евлаш.

Кроме этого, по его словам было уничтожено 1 танк, 2 установки "Гиацинт-Б", 3 пушки Д-30, 5 автомобилей, 1 ЗРК и командно-наблюдательный пункт и 3 склада с боеприпасами.

Дополнение

11 октября Евлаш сообщал, что после затишья оккупанты начали наращивать атаки на Лимано-Купянском направлении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы