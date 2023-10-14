россияне увеличили интенсивность наступательных действий на Лимано-Купянском направлении - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты увеличили интенсивность своих наступательных действий на Лимано-Купянском направлении. Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали там 206 оккупантов. Об этом в эфире телемарафона в субботу заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.
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«Мы имеем наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, противник там интенсифицировал свои наступательные действия, в частности, использует подразделения из 6-й, 20-й и 1-й танковой армии для прорыва нашей обороны на этом направлении, в частности использует танки, артиллерию, как ствольную, так и реактивную. Также применяет свою армейскую и тактическую авиацию, минометы и другие виды вооружения», - рассказал Евлаш.
Детали
Он сообщил, что за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении противник 611 раз обстрелял позиции ВСУ, 13 раз использовал авиацию, 25 раз пытался штурмовать украинские позиции на этом направлении.
«В частности вблизи Синьковки, Ивановки, Макеевки, Дибровы, Першотравневого. Однако безуспешно, все атаки были отбиты. Противник понес потери и не имел успеха», - сказал Евлаш.
По его словам, еще 206 оккупантов было ликвидировано на Лимано-Купянском направлении, как и еще 15 образцов вооружения и техники, среди которой 2 танка Т-72, 5 БМП, 2 пушки Д-20 152-миллиметрового калибра, миномет и склады с боеприпасами.
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«На Бахмутском направлении мы продолжаем наступательные действия, в частности на южном фланге продолжаем освобождать наши территории от оккупантов. Враг сейчас там находится в глухой обороне, однако продолжает наносить и артиллерийские обстрелы в том числе – 543 было нанесено по позициям ВСУ. 7 боевых столкновений произошло, в результате чего 109 оккупантов были ликвидированы», - рассказал Евлаш.
Кроме этого, по его словам было уничтожено 1 танк, 2 установки "Гиацинт-Б", 3 пушки Д-30, 5 автомобилей, 1 ЗРК и командно-наблюдательный пункт и 3 склада с боеприпасами.
Дополнение
11 октября Евлаш сообщал, что после затишья оккупанты начали наращивать атаки на Лимано-Купянском направлении.