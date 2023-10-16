Подросток наступил на мину-"лепесток" в Харьковской области

Детали

Как сообщил Синегубов, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, в частности:



В поселке Боровая Изюмского района в 06:30 утра к медикам обратилась 65-летняя женщина, которая получила ранения во время обстрела поселка. Госпитализирована в среднем состоянии. Около 22:45 поселок Боровая снова находился под вражеским обстрелом.

Изюмского района в 06:30 утра к медикам обратилась 65-летняя женщина, которая получила ранения во время обстрела поселка. Госпитализирована в среднем состоянии. Около 22:45 поселок Боровая снова находился под вражеским обстрелом.

В селе Глушковка Купянского района обстрелами оккупантов повреждены частный жилой дом, гараж и хозяйственные постройки.

Купянского района обстрелами оккупантов повреждены частный жилой дом, гараж и хозяйственные постройки.

В результате обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждены многоквартирный и частный жилые дома.

Чугуевского района повреждены многоквартирный и частный жилые дома.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района поврежден частный дом.

Изюмского района поврежден частный дом.

В селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела погиб домашний скот.

Чугуевского района в результате вражеского обстрела погиб домашний скот.

В селе Каменка Изюмского района, по его словам, 14-летний парень наступил на мину типа "Лепесток" и получил минно-взрывную травму. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"На Купянском направлении враг не прекращает попыток идти в наступление. За минувшие сутки наши защитники отбили 15 атак врага возле Синьковки и Ивановки", - отметил глава ОВА в Telegram.

Дополнение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщал, что враг возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении.