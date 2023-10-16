В Изюме в Харьковской области на взрывчатке подорвался мужчина

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"Сегодня в городе Изюм на неизвестном взрывном устройстве подорвался 72-летний мужчина. С ранениями его доставили в лечебное учреждение. Медики оказывают пострадавшему помощь", - говорится в сообщении Синегубова в Telegram.

Дополнение

Глава ОВА в очередной раз призвал жителей Харьковской области быть осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасаться к нему. Отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию по номерам 101 или 102.

Напомним

Подросток наступил на мину-"лепесток" в Харьковской области.