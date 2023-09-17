На Херсонщині трактор наїхав на російську міну: одна людина загинула, ще одна поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Херсонщині під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Тракторист загинув. Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
У Бериславському районі 45-річний чоловік на тракторі наїхав на російську міну.
Внаслідок вибуху він отримав численні травми. Як повідомляється, у нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня.
У вкрай важкому стані його госпіталізували. Однак, дорогою до лікарні чоловік помер.
Також, за словами Прокудіна, травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.
Очільник Херсонської ОВА закликав місцевих жителів не розпочинати роботи, допоки поля не перевірять сапери.
Доповнення
В Україні потенційно заміновано близько 174 000 км.кв, включаючи 14 000 км.кв морських акваторій. Щоб підвищити ефективність розмінування в трьох областях створять оперативні групи з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях.