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На Херсонщині трактор наїхав на російську міну: одна людина загинула, ще одна поранена

Київ • УНН

 • 185791 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Херсонщині під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Тракторист загинув. Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

У Бериславському районі 45-річний чоловік на тракторі наїхав на російську міну.

Внаслідок вибуху він отримав численні травми. Як повідомляється, у нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня.

У вкрай важкому стані його госпіталізували. Однак, дорогою до лікарні чоловік помер.

Також, за словами Прокудіна, травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.

Очільник Херсонської ОВА закликав місцевих жителів не розпочинати роботи, допоки поля не перевірять сапери.

Доповнення

В Україні потенційно заміновано близько 174 000 км.кв, включаючи 14 000 км.кв морських акваторій. Щоб підвищити ефективність розмінування в трьох областях створять оперативні групи з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях.

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