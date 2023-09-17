На Херсонщине трактор наехал на российскую мину: один человек погиб, еще один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На Херсонщине во время полевых работ трактор наехал на российскую мину. Тракторист погиб. Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
В Бериславском районе 45-летний мужчина на тракторе наехал на российскую мину.
В результате взрыва он получил многочисленные травмы. Как сообщается, у него осколочное ранение головы, правого глаза, тупая травма живота, повреждения грудной клетки, осколками поражены конечности. Также ожоги ІІІ степени.
В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали. Однако, по дороге в больницу мужчина скончался.
Также, по словам Прокудина, травмы получил 26-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Глава Херсонской ОВА призвал местных жителей не начинать работы, пока поля не проверят саперы.
Дополнение
В Украине потенциально заминировано около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий. Чтобы повысить эффективность разминирования в трех областях создадут оперативные группы по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях.