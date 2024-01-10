В ГСЧС показали кадры уничтожения противотранспортной мины на Харьковщине

Саперы на Харьковщине изъяли и обезвредили противотранспортную мину, которая является частой причиной подрыва сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и приводит к травмированию гражданского населения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что противотранспортная мина, которая часто является причиной подрыва сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и приводит к травмированию гражданского населения. Боеприпас изъяли и обезвредили саперы ГСЧС на Харьковщине.

По данным ГСЧС, с начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины на деоккупированных территориях уже уничтожено более 460 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним

В селе Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области на взрывном устройстве подорвался трактор, водитель погиб.

На Херсонщине трактор наехал на российскую мину: один человек погиб, еще один ранен