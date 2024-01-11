С начала вторжения почти 900 человек пострадало из-за взрывоопасных предметов: погибло 14 детей

С начала полномасштабного вторжения рф 887 человек пострадало в результате подрывов на взрывоопасных предметах, оставленных врагом, погибло 14 детей. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

610 человек получили травмы, 277 - погибли. Вражеское железо унесло жизни 14 детей. Больше всего пострадавших в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, - говорится в сообщении.

Деталли

Он также отметил, что саперные подразделения органов системы МВД работают непрерывно, чтобы как можно быстрее очистить украинскую землю. Уже обезврежено почти 755 тысяч взрывоопасных предметов. Но около трети территории Украины до сих пор остается загрязненной.

Напомним

Саперы на Харьковщине изъяли и обезвредили противотранспортную мину, которая является частой причиной подрыва сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и приводит к травмированию гражданского населения.

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